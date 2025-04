Incidente tra 2 auto tra Spoleto e Terni, ci sono 2 feriti - Tuttoggi.info

Incidente stradale nella serata di venerdì lungo la strada statale 3 Flaminia tra Spoleto e Terni. Due le auto che si sono scontrate nella zona di Strettura, intorno alle 20.

Tre le persone coinvolte nel sinistro, avvenuto in un tratto in cui abitualmente si verificano code per la presenza di semafori per i lavori. Due di esse hanno riportato delle lesioni e sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Terni, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente e la regolamentazione della viabilità.

Intorno alle 21 si registrano ancora rallentamenti.