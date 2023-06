Incidente sulla Tuderte, 3 feriti: anche 2 carabinieri - Tuttoggi.info

Sarebbe stata una mancata precedenza a causare l'impatto, con l'auto dei carabinieri che per evitare l'altra è finita contro un albero e poi su un fianco

Incidente stradale lunedì mattina lungo la strada provinciale Tuderte, a Spoleto. A rimanere coinvolta nel sinistro anche una Jeep dei carabinieri. Tre le persone rimaste ferite, tutte in modo lieve, tra cui due militari dell’Arma ed una donna a bordo dell’altra auto coinvolta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15 all’altezza dell’incrocio per il carcere di Maiano. Secondo le prime informazioni sarebbe stata una mancata precedenza a causare l’impatto, con l’auto dei carabinieri che per evitare l’incidente ha sterzato finendo prima contro un albero e poi rovesciandosi su un fianco. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia locale per i rilievi. Il traffico è rimasto rallentato per circa un’ora.