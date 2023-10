Intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale all'altezza di Santa Maria degli Angeli

Fila in direzione nord, lungo la SS75 nella zona di Santa Maria degli Angeli, per un incidente che ha coinvolto due mezzi. Sul posto presente una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

Non ci sarebbero conseguenze particolari per gli occupanti, ma diversi i disagi per il traffico, in una giornata già segnata dalla pioggia, che ha reso l’asfalto viscido.