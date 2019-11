Incidente sulla linea ferroviaria, 5 operai rimasti coinvolti LE IMMAGINI

Incidente ferroviario in località Coste di Moiano, nel comune di Città della Pieve. Per cause in corso di accertamento due convogli impegnati nella manutenzione dei binari si sono scontrati.

Cinque operai addetti alla manutenzione della linea sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Le persone ferite sono state soccorse da personale del 118.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche squadre dei vigili del fuoco dalla centrale di Perugia e da Città della Pieve, carabinieri, polizia e tecnici di Rfi.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la regolarità lungo la linea ferroviaria.

