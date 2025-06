Incidente sulla Foligno - Civitanova, muore Leonardo Cardarellari - Tuttoggi.info

Profondo cordoglio nel mondo dell’equitazione umbra e nelle scuderie quintanare per la prematura scomparsa di Leonardo Cardarellari, conosciuto ed apprezzato istruttore di equitazione, particolarmente impegnato nel settore dei concorsi ippici, scomparso nella notte per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio lungo la Foligno – Civitanova.

Cavaliere di primo grado, qualifica di istruttore di primo livello, medaglia d’argento ai Campionati Italiani Istruttori 2005, campione regionale umbro primo grado senior 2005 tecnico e cavaliere di grande esperienza – questo il suo curriculum – aveva messo la sua professionalità ed esperienza anche al servizio della Quintana di Foligno. Stretto il rapporto d’amicizia con alcuni big quintanari, su tutti il plurivittorioso Luca Innocenzi e Massimo Gubbini.

Leonardo Cardarellari, 62 anni, ha perso la vita per le gravi ferire riportate in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16 lungo la Ss 77 ‘Val di Chienti’ all’altezza del ‘Castello della Rancia’ a Camerino, in direzione mare, proprio nel punto dello scambio di corsie a causa dei cantieri di lavoro.

Il cavaliere era a bordo della sua moto quando si è verificato il tragico impatto con un’auto. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista, sbalzato dal mezzo e finito rovinosamente sull’asfalto a distanza di diversi metri. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macerata e il 118 ma è stato necessario ricorrere al trasporto in Eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona dove il centauro è stato ricoverato per fratture agli arti, ma purtroppo non è riuscito a passare la notte. Numerosi i messaggi di condoglianze e cordoglio sui social da parte di amici e quintanari.

Leonardo Cardarellari, classe 1963 viveva da tempo nella zona di Assisi, era sposato ed aveva un figlio.