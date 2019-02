Incidente sulla Flamina a Foligno, coinvolti due mezzi pesanti e un furgone | Traffico bloccato

Aggiornamento h 12,24- C’è anche un auto coinvolta nell’incidente accaduto questa mattina sulla SS Flaminia alle porte di Foligno e che ha paralizzato la viabilità in entrambe le direzioni di marcia per quasi un ora. Oltre l’auto, coinvolti anche due mezzi pesanti e un furgone.

Ci sono due persone ferite leggermente e trasportate subito all’Ospedale di Foligno, ma le cui condizioni non destano preoccupazione. L’Anas sta seguendo lo sgombero della sede stradale e procede nelle indicazioni di viabilità alternativa.

E’ attualmente bloccata in entrambe le direzioni la SS Flaminia nella zona di Foligno, all’altezza del km 158, 7 a causa di un incidente avvenuto tra due mezzi pesanti e d un furgone. Sul posto la Polizia Stradale e i sanitari del 118.

Il traffico come detto è bloccato in entrambe i sensi di marcia e la viabilità è stata modificata per consentire un rapido deflusso delle autovetture bloccate e per impedire che il blocco del traffico si faccia decisamente consistente.

Nessuna indicazione al momento sulle possibili cause dell’incidente e sugli eventuali danni a persone.

Aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Foto repertorio TO

