Incidente sulla E45, grave 58enne con l'auto contro il guardrail - Tuttoggi

Grave incidente sulla E45 poco prima dell'uscita Santa Lucia in direzione nord, in ospedale un 58enne che viaggiava solo in auto

Grave incidente sulla E45 nella zona di Città di Castello venerdì mattina. Un uomo alla guida di un’auto è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un 58enne residente a Roma che viaggiava in direzione nord.

Poco prima dell’uscita Santa Lucia, l’automobilista ha perso il controllo del veicolo – dove viaggiava solo – finendo contro il guardrail. Violentissimo l’impatto, con l’auto che è rimasta distrutta. Sul posto, per estrarre il 58enne dall’abitacolo, i vigili del fuoco di Città di Castello. Il romano è stato poi affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale.

Sul posto per i rilievi del sinistro la polizia stradale e il personale dell’Anas.