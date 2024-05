Incidente sulla E45, coinvolti camion e 9 auto: traffico bloccato - Tuttoggi.info

A causa di un incidente stradale, traffico temporaneamente bloccato, in direzione Terni, sulla strada statale 3 Bis “Tiberina” (E45), al km 53,000, all’altezza di Casalina di Deruta

A causa di un incidente stradale, traffico temporaneamente bloccato, in direzione Terni, sulla strada statale 3 Bis “Tiberina” (E45), al km 53,000, all’altezza di Casalina di Deruta.

Nel sinistro, sono rimasti coinvolti un camion e nove autovetture.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

(foto di repertorio)