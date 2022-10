Incidente sul raccordo Terni-Orte, traffico bloccato in entrambe le direzioni - Tuttoggi

Incidente sul raccordo Terni-Orte, veicolo in fiamme e olio in strada. Chiusi gli svincoli nei pressi di Amelia e Narni

Nella serata di oggi 7 ottobre si è verificato un incidente sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni al chilometro 20,700, tra gli svincoli di Narni Scalo e Amelia; per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo è stato investito dalle fiamme in un tratto in cui la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata, per lavori.

L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco. Il tratto resta però al momento non transitabile a causa dello sversamento di olio sull’intera carreggiata. Il personale Anas è intervenuto sul posto con più squadre per ripristinare la transitabilità appena possibile.