Incidente stradale mortale, a Marsala, in provincia di Trapani. È accaduto in contrada Ventrischi, alla periferia Sud della città, dove si sono scontrati una Fiat Bravo, proveniente da Marsala, ed uno scooter modello Beverly, con a bordo due giovani. Uno dei due è stato portato d’urgenza in ospedale, l’altro è deceduto sul posto dove sono accorsi i familiari della vittima. Momenti di grande strazio e commozione. xa3/vbo