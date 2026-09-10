Incidente stradale nel Reggino, morti padre e figlie di 14 e 8 anni - Tuttoggi.info

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Incidente stradale nel Reggino, morti padre e figlie di 14 e 8 anni

ItalPress

Incidente stradale nel Reggino, morti padre e figlie di 14 e 8 anni

Gio, 10/09/2026 - 13:33

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Incidente stradale mortale sulla strada statale Jonio-Tirreno, nel Reggino. Il bilancio è di tre vittime ed un ferito grave. Il violento impatto si è verificato in direzione di Rosarno. Per cause in corso di accertamento, una Peugeot si è scontrata violentemente con un mezzo pesante all’altezza dell’uscita per Melicucco. Morti sul colpo tre componenti dello stesso nucleo familiare: il padre, 40 anni, e le due figlie di 14 e 8 anni. La madre, che viaggiava con loro, è gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenute squadre di Anas e Forze dell’ordine. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la circolazione deviata.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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