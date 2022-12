Incidente stradale al Trasimeno, due feriti in ospedale - Tuttoggi

Incidente sulla strada regionale 599 del Trasimeno inferiore, feriti i conducenti dei due veicoli. Soccorritori sul posto

Incidente stradale venerdì mattina lungo le strade del Trasimeno, con due persone che sono rimaste ferite per fortuna in modo non grave. A scontrarsi sono state due auto, al km 9 della strada regionale 599 del Trasimeno Inferiore, poco prima di Sant’Arcangelo di Magione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia del distaccamento di via Cavour, il personale del 118, carabinieri e polizia locale. Due persone sono rimaste ferite, ma in modo non grave: all’arrivo dei soccorritori, infatti, erano già usciti autonomamente dalle auto. Sono state trasportate in ambulanza in ospedale per accertamenti.