Incidente sulla Sr 71, tre auto coinvolte | Due persone estratte da lamiere - Tuttoggi

Lo scontro è avvenuto tra Castiglione del Lago e l’innesto del raccordo autostradale Perugia Bettolle | I due feriti non sarebbero gravi

Brutto incidente, nel tardo pomeriggio di oggi (17 dicembre) sulla Sr 71 (al Km 105) tra Castiglione del Lago e l’innesto del raccordo autostradale Perugia Bettolle.

Ben tre auto le auto coinvolte (due Fiat Panda e una Fiat Bravo), che intorno alle 19.15 si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento (la terza potrebbe aver tamponato una delle altre due, coinvolte in un primo impatto frontale).