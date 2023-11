Incidente scuolabus: un bimbo dimesso, l’altro in osservazione in ospedale

Al vaglio la dinamica dell'incidente, da giovedì un nuovo pullman, "munito di cinture di sicurezza a bordo"

Tanto spavento, ma fortunatamente non ci sono conseguenze gravi per l’incidente di questa mattina, mercoledì, quando uno scuolabus che trasportava 14 bambini della scuola primaria di Castiglione del Lago è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Dei due bambini trasportati in ospedale a Perugia in codice giallo, uno è stato dimesso alle 13 ed è tornato a casa, con un mezzo fornito dall’associazione Antares su richiesta del Comune. L’altro bambino è ancora ricoverato e resterà in osservazione per le prossime ore. Entrambi i ragazzi e le relative famiglie sono in continuo contatto con i dipendenti comunali che operano nell’Area Servizi Demografici e Istruzione, fanno sapere dall’Ente. Informando che la ditta Tiemme, gestore del servizio di trasporto scolastico, in collaborazione con il personale del Comune, ha organizzato il rientro odierno degli altri bambini presenti sul mezzo accidentato e da domani mattina metterà in servizio un nuovo pullman munito di tutte le dotazioni di sicurezza, comprese le cinture di sicurezza a bordo.

La dinamica dell’incidente

Quanto alla dinamica dell’incidente, sono ancora in corso i necessari accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri del locale Comando, il distaccamento vigili del fuoco e la polizia municipale.