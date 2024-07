Incidente nel beneventano, scontro tra scooter: morti due 17enni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Scontro tra due scooter, morti due 17enni in provincia di Benevento. La tragedia è avvenuta la scorsa notte in via Matilde Serao, a Montesarchio. I due ragazzi viaggiavano a bordo di un ciclomotore e sono morti in seguito a uno scontro con un altro motoveicolo alla cui guida si trovava un 16enne. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Le due vittime erano di Rotondi, in provincia di Avellino.