Incidente mortale, eseguita l’autopsia sul giovane chef

Luka Cifci, 23 anni, lavorava in un ristorante di Castiglione del Lago | E' morto all'alba di venerdì sulla Pievaiola a Castel del Piano

Eseguita lunedì mattina l’autopsia sul corpo di Luka Cifci, il 23enne chef morto in un incidente sulla Pievaiola all’alba di venerdì. L’Alfa 147 su cui viaggiava, guidata da un amico coetaneo ora indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale, è uscita di strada, finendo contro il guardrail all’ingresso di Castel del Piano. Per Luka, sbalzato fuori dall’abitacolo nell’urto, non c’è stato nulla da fare; feriti, in modo lieve, gli amici che erano con lui. Nell’incidente, su cui indagano i carabinieri, non sembra siano stati coinvolti altri mezzi.

Luka, nato ad Atene, si era trasferito a Cortona, dove ha frequentato le superiori all’istituto “Angelo Vegni”. Divenuto chef, aveva trovato lavoro in un ristorante di Castiglione del Lago, dove viveva.