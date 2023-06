Incidente mortale, auto contro scooter | Flavio, 47 anni, ha tragicamente perso la vita - Tuttoggi.info

Incidente mortale a Fornole di Amelia, Flavio Giannini ha perso la vita dopo essere finito contro un muro. Indagano i Carabinieri

Dolore e sconforto per Flavio Giannini, l’uomo di 47 anni e originario di Roma, che nella mattina di ieri 8 giugno, ha perso tragicamente la vita in seguito a un incidente mortale che si è verificato a Fornole di Amelia. L’uomo, residente a Borgo Rivo, aveva una bimba di 5 anni e grande è il vuoto che ha lasciato tra i suoi cari.

Incidente mortale, auto contro scooter

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente mortale, sul quale indagano i Carabinieri della compagnia di Amelia, Flavio si stava recando sul posto di lavoro in sella al suo scooter, in direzione Fornole di Amelia, dove lavorava alla Grifo Latte come corriere: all’altezza della curva delle scuole elementari, il 47enne, per motivi ancora in corso di accertamenti, è finito contro un’auto, una Nissan, ed è stato disarcionato dal proprio mezzo. La caduta in terra è stata particolarmente rovinosa: Flavio è finito, infatti, contro un muro che delimitava il perimetro della scuola dalla carreggiata. Purtroppo i politraumi e le policontusioni sono risultati troppo gravi per tenere in vita Flavio, nonostante gli operatori del 118 abbiano fatto di tutto per rianimarlo.