Incidente in via della Pallotta, auto in bilico sopra un terrazzo

Incidente stradale fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti di due vetture che per cause in corso di accertamento si sono scontrate in via della Pallotta. Una vettura, a seguito dell’urto, è uscita di strada, sfondando la balaustra in metallo e fermandosi pericolosamente in bilico al di sopra del terrazzo di un’abitazione situata sotto, ma senza cadere.

Sul posto sono giunti i vigili urbani ed i vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare un’autogru per rimuovere il mezzo rimasto in bilico.

