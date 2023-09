Incidente in moto sulla Perugia - Bettolle, 39enne ubriaco 3 volte il limite: denunciato - Tuttoggi.info

Considerato che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della revoca con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.

E’ risultato avere un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito il motociclista 39enne protagonista di un incidente stradale in moto lungo la Perugia – Bettolle avvenuto qualche notte fa. L’uomo, italiano, classe 1984, è stato denunciato dalla polizia stradale dopo i controlli nei suoi confronti.

Al momento dell’arrivo della polstrada sul raccordo dove era stato segnalato un incidente, qualche sera fa, il protagonista del sinistro non c’era più, portato in ospedale per accertamenti. E’ tornato però sul posto poco dopo, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso visto che fortunatamente non aveva riportato particolari conseguenze. Gli agenti lo hanno a quel punto sottoposto alla prova dell’etilometro, che ha dato esito positivo. Il motociclista, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Terminate le attività di rito, il 39enne è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Considerato inoltre che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della revoca con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.

