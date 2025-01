Incidente in galleria, traffico in tilt sul raccordo | Aggiornamento: strada riaperta - Tuttoggi.info

Ennesimo caos traffico lungo il raccordo Perugia – Bettolle a causa di un incidente stradale, avvenuto in galleria. Il sinistro in particolare è avvenuto sotto la galleria Prepo, in direzione Bettolle – Firenze. La strada risulta chiusa in prossimità dello svincolo di Perugia/San Faustino.

Secondo quanto ricostruisce l’Anas, un veicolo in transito ha danneggiato i pannelli laterali tranciando alcuni cavi elettrici e causando un incidente tra due autovetture.

Sul posto presenti i vigili del fuoco di Perugia, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Presente anche il personale Anas per gli interventi di ripristino al fine di riaprire al traffico la carreggiata nel minor tempo possibile.

Intorno alle 12 l’Anas comunica che la situazione è stata risolta.

(articolo in aggiornamento)

foto di repertorio