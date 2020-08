Incidente in campagna, muore sotto al trattore - Tuttoggi

Tragedia, nella tarda mattinata di ieri, a Pietralunga, dove un 74enne del posto, G.P., è morto schiacciato dal trattore che stava guidando.

L’uomo stava lavorando in un campo di sua proprietà nel Comune di Pietralunga, in un punto particolarmente ripido. Non vedendolo rientrare all’ora di pranzo i familiari hanno allertato i soccorsi ma all’arrivo di 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri purtroppo per l’agricoltore non c’era più nulla da fare.

Una distrazione durante una manovra o un malore sono le ipotesi al vaglio.

Il 74enne era molto conosciuto nella zona di Pietralunga e la notizia ha lasciato sgomenta la comunità