Incidente tra 5 veicoli in autostrada, km di coda nel tratto umbro dell’A1

Lunghe code tra Attigliano e Orte lungo l'autostrada A1 in direzione Roma per un incidente stradale, situazione in via di miglioramento

Un incidente avvenuto al km 490 dell’autostrada Milano – Napoli ha portato a vari km di coda nel tratto umbro dell’A1 martedì mattina. Dopo che la fila ha toccato ben 6 km, intorno alle ore 9 rimangono circa 2 km di coda tra Attigliano e Orte, in direzione Roma.

L’incidente ha coinvolto ben 5 veicoli, che poi sono stati spostati ai margini della strada, rendendo percorribile inizialmente solo una corsia. L’autostrada risulta al momento riaperta, ma rimangono appunto lunghe code.

In alternativa si consiglia di uscire ad Attigliano percorrere la viabilità ordinaria e rientrare ad Orte. Per le lunghe percorrenze: uscire a Orvieto percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, quindi la SS2 Cassia in direzione Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in autostrada ad Orte. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli.