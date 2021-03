Incidente grave sulla tre valli, mezzo a fuoco e strada chiusa - Tuttoggi

Tre le persone ferite, apparentemente non in modo grave, due delle quali sono state trasportate in ospedale per accertamenti

Un grave incidente è accaduto nella serata di oggi – 3 marzo – lungo la strada statale 685 “delle tre Valli Umbre“, nel comune di Spoleto.

Nell’impatto accaduto all’altezza della zona di Ponte Bari sono state coinvolte tre mezzi, due auto e un trattore. Una delle vetture a seguito dell’urto ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento della squadra di vigili del fuoco di Spoleto.

Tre le persone ferite, apparentemente non in modo grave, due delle quali sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Le fiamme sono state domate, ma al momento la strada resta bloccata.

Sul posto sono presenti i carabinieri per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell’incidente, oltre all’Anas per consentire la riapertura al traffico della strada nel più breve tempo possibile.