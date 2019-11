Incidente frontale a Nera Montoro, 2 feriti in ospedale

I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti a Nera Montoro. tra la zona industruale e Stifone, per la richiesta di soccorso in seguito a un incidente stradale. Due auto si sono scontrate frontalmente per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine; lo schianto ha causato 2 feriti che sono stati trasferiti in codice giallo al Ponto Soccorso di Terni.

