Incidente ferroviario, sindaco Brandizzo “Forse errore comunicazione” - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “Qualche errore umano di comunicazione con la squadra e poi il treno che non era previsto e che trasportava i convogli da un punto all’altro e magari a quell’ora non doveva passare. Non lo so, quando sono giunto sul posto queste sono le prime perplessità di chi era già qui. Penso però che poi Rfi e Polfer faranno le indagini e sapranno dire quello che è realmente successo”. Così il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, parlando dell’incidente di questa notte, in cui hanno perso la vita 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari.

col3/gtr

(Fonte video: Agenzia Fotogramma)