Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso - Tuttoggi.info

 Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso
Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso

Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso

Mer, 22/10/2025 - 20:03

(Adnkronos) – Un incidente a un elicottero nella zona del Gruppo di Fanes in Val Pusteria (Bolzano) sta mobilitando tutti i mezzi di ricerca e soccorso a disposizione. Ignote per ora cause e dinamica dell’incidente. Sul posto uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, Carabinieri e della Guardia di finanza. Alcuni degli elicotteri mobilitati in zona hanno visori notturni per operare in montagna col buio. 

