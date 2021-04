Incidente, dopo l’ospedale la multa per le violazioni sul Covid

Contestata anche la violazione delle norme contro la pandemia a tre persone rimaste ferite in un incidente stradale a Magione

Non solo le ferite riportate, con trasporto al pronto soccorso per accertamenti, e i danni alle auto. L’incidente che si è verificato il giorno di Pasqua in via Risorgimento, a Magione, è costato anche una multa aggiuntiva per tre persone, per aver violato le regole anti Covid.

Questa la contestazione fatta ai tre dalla polizia locale, intervenuta dopo lo scontro. Soccorsi i feriti, trasportati appunto in ospedale dal personale del 118, ed effettuati i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, i vigili urbani hanno contestato ai tre anche la violazione delle norme anti Covid in vigore durante le festività pasquali.

Giorni nei quali invece non sono emerse anti violazioni, con i magionesi che si sono dimostrati responsabili.