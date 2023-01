Incidente di caccia a Spoleto si trasforma in tragedia, muore 45enne | Aggiornamenti

Un cacciatore spoletino è morto in un incidente di caccia sulle montagne di Spoleto, salma recuperata con un elicottero vista la zona impervia

Un terribile incidente di caccia si è verificato sabato mattina nelle montagne intorno a Spoleto. Un giovane cacciatore, residente in città, è morto per cause in accertamento da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco ma anche volontari di protezione civile. Per l’uomo, 45enne, purtroppo non c’è stato nulla da fare, vista la gravità delle ferite riportate.

La tragedia sarebbe avvenuta nei pressi di Balduini, nella zona che da Spoleto porta in Valserra, in una area molto impervia. Per recuperare la salma del cacciatore è stato allertato anche un elicottero.