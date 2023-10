Incidente di caccia nella battuta al cinghiale, 42enne colpito da fucilata - Tuttoggi.info

Incidente di caccia durante una battuta al cinghiale, 42enne colpito da una fucilata | Indagini e soccorsi in corso, le foto

La squadra del distaccamento di Orvieto sta intervenendo nella frazione di Sugano in località Fosso di Ponte Sasso per il soccorso ad un uomo coinvolto in un incidente di caccia.

L’uomo, un quarantaduenne residente a Bolsena (Viterbo), mentre era intento in una battuta di caccia al cinghiale è stato raggiunto da un colpo di carabina e sembrerebbe in gravi condizioni. I soccorsi, subito allertati dai compagni di battuta si sono recati immediatamente sul posto e oltre ai vigili del fuoco anche il personale sanitario del 118, il personale del Sasu e l’elicottero Icaro per il trasporto dell’infortunato presso l’ospedale di Perugia.

Sul posto anche i carabinieri di Orvieto e i carabinieri forestali per le indagini di rito e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.