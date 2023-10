Incidente all’Autodromo dell’Umbria: muore motociclista

Muore un uomo del 1979 residente a Deruta. Autodromo: "Cordoglio e commozione"

Alle 17.31 di oggi, domenica 15 ottobre, all’Autodromo dell’Umbria si è verificato un incidente mortale. Nel corso di un evento organizzato da promoter, in un momento di fine giornata in cui in pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box. L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5. Una curva che tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità.

Sul posto, il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi predisposti, ma non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuto il magistrato di turno, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’Autodromo dell’Umbria, nell’esprimere “cordoglio e commozione per la tragedia“, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda.

Anche un secondo motociclista è arrivato in ospedale, per accertamenti. Probabile dunque che alla base della disgrazia possa esserci stata una ‘toccata’ tra due mezzi.

La vittima è un uomo del 1979, residente a Deruta.