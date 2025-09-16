 Incidente auto contro trattore, 2 feriti | Necessario elisoccorso - Tuttoggi.info
Incidente auto contro trattore, 2 feriti | Necessario elisoccorso

Redazione

Incidente tra auto e trattore con rimorchio per legna. Ci sono 2 feriti, uno trasferito in ospedale con elisoccorso
Mar, 16/09/2025 - 20:09

Nella serata di oggi, 16 settembre, si è verificato un incidente stradale a Calvi dell’Umbria, poco dopo il  vocabolo Spiaggetta. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incidente è avvenuto tra un trattore che trasportava legna e un’auto. L’impatto ha causato il ferimento di due persone e, per uno dei due pazienti si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco di Terni e quelli del distaccamento di Civita castellana (Viterbo), visto che lo schianto si è verificato al confine  tra Umbria e Lazio. Oltre al personale sanitario del 118, sul posto anche i Carabinieri di Amelia che stanno accertando la dinamica dell’incidente.

