Auto con 3 persone si ribalta e finisce contro un negozio | Foto - Tuttoggi

L’incidente è avvenuto in via Cavalieri di Malta intorno alle 3 di notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, i carabinieri di Città della Pieve ed il 118. Fortunatamente, comunque, nessuno degli occupanti del veicolo ha necessitato di cure mediche stando a quanto riferito dai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e la zona dell’incidente. L’auto infatti uscendo fuori strada ha travolto la recinzione di un negozio, finendo poi di fianco.