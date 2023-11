Incidente allo scuolabus, 12 bimbi contusi, 2 portati in ospedale | Foto

Castiglione del Lago, il mezzo con 14 bambini a bordo si è schiantato contro un palo

Uno scuolabus è uscito di strada in via Fratelli Rosselli, a Castiglione del Lago, finendo contro un palo. In quel momento trasportava 14 bambini, di età compresa tra 5 e 6 anni. Dodici di loro sono rimasti contusi o accusano malori per il colpo di frusta. Due sono stati trasportati all’ospedale di Perugia in autoambulanza, in codice giallo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Castiglione del Lago, un’automedica e una prima autoambulanza del 118, alla quale se ne è aggiunta un’altra. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve.

(notizia in aggiornamento)