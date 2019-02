Incidente all’alba a Perugia, feriti 3 giovani: uno è grave

share

Incidente all’alba di domenica a Perugia. Un’auto si è infatti ribaltata intorno alle 6 del mattino in via del Commercio. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine, ma il conducente avrebbe fatto tutto da solo: non risultano infatti coinvolti altri mezzi.

Ferite le tre persone – tre giovani – che erano a bordo del mezzo, trasportate in ospedale dal 118. In particolare uno dei giovani, un 22enne, è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia in gravi condizioni, mentre un 21enne è rimasto ferito in modo meno serio. Appena qualche contusione, infine, per il terzo giovane, un 27enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Perugia.

