Incidente a Petrignano di Assisi, auto capovolta e una persona leggermente ferita

La squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Assisi è intervenuta questa mattina per un incidente stradale accaduto lungo la strada che va da Petrignano di Assisi a Bastia.

Una vettura di piccola cilindrata, per cause in corso di accertamento si è capovolta rimanendo in mezzo alla sede stradale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una persona che ha riportato ferite leggere. Sul posto infatti per i primi soccorsi i sanitari del 118 e le forze dell’ordine a cui spetta ora il compito di capire la dinamica e le cause del ribaltamento del mezzo.

Stampa