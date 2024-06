Incidente a La Maddalena, gommone sugli scogli: morto giovane militare - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Tragedia nella notte a La Maddalena, un militare di 26 anni è morto per un incidente in mare. Il giovane, insieme alla sua ragazza che è rimasta illesa, era a bordo di un gommone nel tratto di mare tra La Maddalena e l’isola di Santo Stefano, caratterizzato da basso fondale. Verso le 4 del mattino l’urto violento con uno scoglio. Il ragazzo è volato fuori dal natante e ha battuto violentemente contro la roccia, per poi finire in mare.

E’ stata la ragazza del 26enne, che con l’impatto non ha riportato conseguenze, a spegnere il motore del gommone e a chiamare i soccorsi. Una motovedetta della Guardia costiera, arrivata dal vicinissimo porto di Cala Gavetta a La Maddalena, l’ha trovata da sola in piena notte: illesa, ma spaventata. Ci è voluta un’ora, invece, per trovare il corpo del giovane appartenente alla Marina militare.