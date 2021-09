Lo scontro tra due auto nella zona di Vitellino | I feriti soccorsi dal 118, sul posto anche i vigili del fuoco

Sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Perugia i due feriti a seguito dell’incidente che si è verificato nella sera di venerdì a Castiglione del Lago, zona Vitellino.

Scontro frontale tra due auto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. I due feriti sono stati soccorsi dal 118.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Città della Pieve.