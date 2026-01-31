 Inchingolo "Con Milano-Cortina il Gruppo FS manifesta eccellenza sul trasporto" - Tuttoggi.info
Inchingolo "Con Milano-Cortina il Gruppo FS manifesta eccellenza sul trasporto"

ItalPress



Sab, 31/01/2026 - 21:02

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) (ITALPRESS) – “Le opere previste dal Gruppo Ferrovie dello Stato, sia quelle realizzate sulle opere stradali di Anas, sia quelle infrastrutturali ferroviarie Rfi e quelle di mobilità di Trenitalia e Busitalia, sono state tutte realizzate, sono già in attività le gallerie, le nuove tratte ferroviarie, le 10 stazioni ristrutturate e gli hub di intermodalità. Siamo pronti”. Lo ha detto Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo FS Italiane, a margine dell’incontro con la stampa in vista delle Olimpiadi. “Sono delle Olimpiadi diffuse e questo le rende abbastanza complicate dal punto di vista della mobilità” ha aggiunto Inchingolo “quattro regioni coinvolte, la Lombardia, il Veneto e poi il Trentino e l’Alto Adige. Per noi è l’occasione di mostrare agli italiani e a tutti coloro i quali verranno in Italia a vedere le Olimpiadi che siamo un gruppo che manifesta eccellenza sia dal punto di vista del trasporto ferroviario che su gomma, ma soprattutto che promuove la mobilità sostenibile con l’intermodalità e la sostenibilità che non sono più due slogan, ma che in questa occasione vedono una piena e compiuta realizzazione”.

