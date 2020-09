“Incentivazione allo Studio 2020” a oltre 130 atleti - Tuttoggi

Saranno oltre 130 gli studenti-atleti che, venerdì 2 ottobre, riceveranno i riconoscimenti e le borse di studio nell’ambito dell’iniziativa “Incentivazione allo Studio 2020”, promossa dalla Federazione Italiana Scherma e dall’Istituto per il Credito Sportivo. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà nella tribuna autorità dello Stadio Olimpico di Roma, che per un giorno diventerà scenario per applaudire quanti, nella stagione 2019-2020, sono riusciti ad eccellere sia nel percorso scolastico-accademico che in quello schermistico. Alla presenza, tra gli altri, del Capo di Gabinetto del Ministero dello Sport, Giovanni Panebianco, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, dei sindaci e rappresentanti istituzionali delle città di provenienza dei premiati, saranno il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, ed il Presidente della Federazione Italiana Scherma, a consegnare i riconoscimenti e le borse di studio agli oltre 130 studenti-atleti, provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento sarà trasmesso in live streaming su FederSchermaTV (sito federscherma.it – Youtube – Facebook) a partire dalle ore 11.00.

(ITALPRESS).