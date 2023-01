Prosegue da 36 ore il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco per il raffreddamento delle aree interessate dalle fiamme sul traghetto Gnv per Napoli fermo al porto di Palermo dopo che un incendio si è sviluppato nel garage prima che la nave mollasse gli ormeggi. Al momento sono in corso ispezioni nei locali della nave non interessati dall’incendio e attività di monitoraggio con termocamere delle temperature nella zona dei garage dove si è sviluppato l’incendio. vbo/gsl