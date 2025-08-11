 Incendio sul Vesuvio, proseguono le operazioni di spegnimento - Tuttoggi.info
Incendio sul Vesuvio, proseguono le operazioni di spegnimento

ItalPress

Lun, 11/08/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – Continua il lavoro dei vigili del fuoco per domare l’incendio boschivo nel Parco Nazionale del Vesuvio. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento nelle zone di Boscotrecase in via Cifelli, a Trecase, a Terzigno e sul fronte di San Giuseppe Vesuviano dove stanno operando le squadre giunte in rinforzo dalla regione Toscana. In queste zone sono al lavoro la flotta aerea dei vigili del fuoco con 5 Canadair e un elicottero S-64, mentre sono 70 i vigili del fuoco operativi a terra con 18 mezzi antincendio. Negli ultimi tre giorni il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stato impegnato in un’intensa attività operativa per contrastare i vasti incendi boschivi che hanno interessato l’area del Vesuvio, in particolare nel territorio di Terzigno. Nel complesso, i mezzi della flotta aerea nazionale – Canadair ed elicotteri – hanno effettuato oltre 600 lanci di acqua e schiuma estinguente, per un totale di 110 ore di volo. Diciotto Canadair e quattro elicotteri si sono alternati nelle operazioni, garantendo continuità e intensità nell’azione di spegnimento.

pc/mca1

(Fonte video: Vigili del Fuoco)

