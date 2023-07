Milano (ITALPRESS) – “In questo momento non stiamo escludendo nulla, non ci sono tracce evidenti di dolo. Questo ovviamente non esclude niente, però in questo momento non abbiamo trovato nessuno elemento che ci possa far pensare a questo”. Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, a proposito dell’incendio nella Rsa milanese che ha provocato 6 vittime.

