Incendio in un’abitazione in via Buozzi, a Castiglione del Lago. Le fiamme si sono sviluppate in una soffitta, per cause in corso di accertamento.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco volontari di Castiglione. In supporto anche un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla centrale di Perugia.

Una parte del tetto interessato dalle fiamme è crollato.

I vigili del fuoco comunicano che non ci sono persone coinvolte.

(aggiornamento ore 22.40)