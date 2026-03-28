Incendio in una palazzina a Milano, evacuati i condomini: le immagini - Tuttoggi.info

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Incendio in una palazzina a Milano, evacuati i condomini: le immagini

ItalPress

Incendio in una palazzina a Milano, evacuati i condomini: le immagini

Sab, 28/03/2026 - 21:03

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MILANO (ITALPRESS) – Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea nel capoluogo lombardo. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano interessando in pochissimi minuti anche parte del quinto. Il tetto del condominio è parzialmente collassato. Evacuati i condomini che in quel momento si trovavano nei rispettivi appartamenti. Non risultano per ora persone ferite o intossicate

tvi/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

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