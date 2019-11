Incendio in una casa, vigili del fuoco salvano gatto intrappolato | Foto

Vigili del fuoco in azione intorno alle 17.45 di giovedì per un incendio che ha interessato un’abitazione, con le fiamme che hanno distrutto alcuni parti di arredo. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i pompieri hanno tratto in salvo un gatto, che era rimasto bloccato nell’appartamento e che aveva respirato il fumo acre del rogo.

L’incendio è avvenuto a Rotecastello, nel comune di San Venanzo, ed ha visto in campo i vigili del fuoco di Orvieto e quelli di Todi.

