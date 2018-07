Incendio in un deposito di rotoballe

Due squadre di vigili del fuoco con tre mezzi, una proveniente dalla sede centrale e una dal distaccamento volontari di Città della Pieve, sono dovuti intervenire in località Ponticelli per domare un vasto incendio in un deposito di rotoballe.

Proprio la natura del materiale contenuto nel deposito ha facilitato il propagarsi delle fiamme, anche se le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. L’intervento è stato seguito intorno alle 12. Non si registrano comunque feriti, né intossicati a seguito dell’incendio.

