Incendio in un annesso agricolo, fiamme visibili a chilometri di distanza - Tuttoggi.info

Incendio in un annesso agricolo, fiamme visibili a chilometri di distanza

Davide Baccarini

Incendio in un annesso agricolo, fiamme visibili a chilometri di distanza

Sab, 27/12/2025 - 20:27

Nel pomeriggio di oggi (27 dicembre), intorno alle 16.20, un violento incendio ha interessato un annesso agricolo in località Montelovesco (Gubbio).

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Città di Castello e Gubbio, supportate da un’autobotte proveniente dalla sede centrale per garantire il rifornimento idrico.

All’interno della struttura erano presenti attrezzature agricole, bombole di GPL e legname: elementi che hanno alimentato rapidamente le fiamme, rendendo l’operazione particolarmente delicata. Le fiamme erano visibili anche a diversi chilometri di distanza, fino alla zona di Umbertide.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere il rogo, mettere in sicurezza le bombole e scongiurare il rischio di esplosioni e nuove propagazioni. Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione dell’area e il supporto alle operazioni, durate almeno tre ore. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Non si registrano feriti.

