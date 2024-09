Incendio in emporio cinese a Milano, Procura: "E' doloso" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sarebbe doloso l'incendio di giovedì 12 settembre in un emporio cinese a Milano. E' quanto emerso da un sopralluogo nella struttura in cui sono morti tre giovani - di 17, 18 e 24 anni - e a cui ha partecipato Aika, il pastore belga usato dai vigili del fuoco in situazioni di disastro. Lo si apprende dalla Procura di Milano che indaga per strage.

I vigili del fuoco hanno dunque prelevato al piano terra - nella parte più vicina all'ingresso - del materiale, fiutato dal cane addestrato, per successivi accertamenti. La sostanza accelerante potrebbe essere stata portata in precedenza, anche diverse ore prima che le fiamme divampassero, e dunque si amplia, per gli investigatori, il numero di ore di filmate delle telecamere da visionare. Prosegue anche il lavoro d'indagine sul fronte di una possibile estorsione ai danni dei proprietari, la loro denuncia risale ad alcune ore prima dell'incendio, così come si stanno continuando gli accertamenti sui conti bancari.