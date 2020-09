Incendio in condominio tra Toscana e Umbria - Tuttoggi

Le fiamme hanno interessato alcuni mini appartamenti tutti situati in una delle due palazzine e in parte anche il portico

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri – 11 settembre – in un condominio composta da due palazzine in località Vaiano nell’area del lago Trasimeno.

Per domare le fiamme sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della centrale di Perugia e una squadra del distaccamento di Monte Pulciano, in Toscana.

Le fiamme hanno interessato alcuni mini appartamenti tutti situati in una delle due palazzine e in parte anche il portico. Fortunatamente gli appartamenti erano tutti vuoti al momento dell’incendio e quindi nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

Immagine di repertorio