I vigili del fuoco costretti a tagliare le travi nell'abitazione di Passignano sul Trasimeno

Incendio in casa, a fuoco il tetto in legno. Due squadre del comando di Perugia dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio a Passignano sul Trasimeno.

La casa aveva il tetto in legno. Per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altre parti dell’edificio, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare e raffreddare i travi con apposita attrezzatura. L’incendio ha interessato circa 50mq dello stabile. Nessuno è rimasto ferito.